Стало известно, что будет с приставившим нож к горлу школьницы выпускником Адвокат Учаева: приставившему нож к горлу одноклассницы выпускнику грозит от двух до 12 лет тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выпускнику, приставившему нож к горлу одноклассницы на линейке в поселке Иловля под Волгоградом, грозит от двух до 12 лет лишения свободы, сообщила NEWS.ru адвокат Ольга Учаева. По ее словам, строгость наказания будет зависеть от того, какую статью инкриминируют молодому человеку.

Если юноша только угрожал девушке, приставив ей нож к горлу, то это ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. И не важно, настоящий был нож или игрушечный, если жертва не могла определить, какой это нож. Ст. 119 УК РФ — преступление небольшой тяжести, грозит сроком до 2 лет лишения свободы, — объяснила адвокат.

Она добавила, что юноше может грозить ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. По ее словам, такой сценарий возможен, если парень приставил настоящий нож к горлу жертвы, намереваясь убить, и его остановили одноклассники, поскольку это расценивается как покушение на убийство. По словам Учаевой, в этом случае суд назначит наказание от 4,5 до 12 лет лишения свободы, то есть три четверти срока, предусмотренного за такое преступление.

Если юноша будет признан невменяемым судебной психолого-психиатрической экспертизой, ему может быть назначено принудительное психиатрическое лечение, но случается такое довольно редко. Эксперты также установят, был ли юноша в состоянии аффекта. Если да, то это ст. 107 УК РФ — покушение на убийство, совершённое в состоянии аффекта, что влечёт за собой лишение свободы сроком до 2 лет 4 месяцев, — добавила правозащитник.

Утром 23 мая во время линейки школьник достал нож и приставил его к горлу одноклассницы, стоявшей спереди. Парня сразу оттащили другие выпускники и учителя. Девочке же оказали помощь и наложили швы. Пострадавшая доставлена домой в шоковом состоянии.

Сам выпускник на допросе рассказал, что полоснул девушку «просто так». На вопрос следователя, что девушка сделала ему плохого, тот сразу ответил: «Да ничего». Выпускник также рассказал, что «хотел заняться вымогательством денег у всей школы и у мамки с папкой».