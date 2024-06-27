Названы сроки восстановления ж/д полотна после крушения поезда в Коми Уйба: РЖД намерены за 2 дня привести в нормативное состояние ж/д полотно в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Российские железные дороги (РЖД) планируют за двое суток восстановить нормативное состояние железнодорожного полотна в Коми, где произошло крушение пассажирского поезда Воркута — Новороссийск, сообщил глава республики Владимир Уйба в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, представители ж/д оператора были на месте трагедии с первой минуты и оказывали властям всю необходимую техническую помощь.

Все абсолютно работники РЖД были с первой минуты рядом с нами и оказывали всю необходимую техническую помощь, и продолжают это делать. Он (глава РЖД Олег Белозеров. — NEWS.ru) поставил очень жесткую задачу в ближайшие сутки-двое отсыпать насыпь и привести в нормативное состояние железнодорожные пути, — рассказал он.

Уйба добавил, что руководство РЖД пообещало оказать помощь, связанную с компенсациями, в полном объеме, а также с проведением необходимых медицинских консультаций.

Ранее сообщалось, что МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. В результате происшествия на перегоне Инта — Угольный пострадали около 40 пассажиров. Также, по последним данным, жертвами трагедии стали три человека — двое мужчин и 16-летняя девушка.

До этого стало известно, что родители погибшей при опрокидывании вагона 16-летней девушки выкупили для нее целое купе, чтобы она доехала в безопасности до отца в Пензу. После того как опрокинулся вагон, девушка выпала в окно, где ее зажало. Предварительно, она скончалась сразу после случившегося от полученных травм. Всего с рельсов сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).