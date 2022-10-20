Названы сроки восстановления поврежденного дома в Ейске Губернатор Кондратьев пообещал восстановить поврежденный дом в Ейске к маю 2023 года

Фото: kondratyevvi/vk.com

Основные работы по восстановлению дома в Ейске, который был серьезно поврежден при падении Су-34, должны завершиться в мае 2023 года, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, общая площадь восстановления составляет более семи тысяч квадратных метров, при этом третий подъезд многоэтажки будут разбирать полностью, а второй и четвертый — частично.

Завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года, — сказано в сообщении.

Кондратьев добавил, что проектировщикам потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства. Он также подчеркнул, что жители поврежденного дома должны быть размещены в пунктах временного проживания с максимальным комфортом.

Ранее глава края сообщил, что жители девятиэтажного дома, вернулись в свои квартиры, не тронутые сильными разрушениями. В семи подъездах есть электричество, газ и холодная вода, возобновлена подача газа. Сообщалось, что подачу тепла службы начнут отрабатывать с 20 октября.

Самолет Су-34 упал во дворе жилого многоквартирного дома по улице Коммунистической вечером 18 октября. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. В результате погибли 15 человек, под наблюдением в больницах находятся 23 человека.