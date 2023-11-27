Названы сроки восстановления музея-аквариума в Севастополе Директор Кравцов: севастопольский аквариум восстановят не раньше апреля

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Севастопольский аквариум будет восстановлен не раньше апреля будущего года, сообщил Telegram-каналу «Mash на волне» директор музея Юрий Кравцов. По его словам, в последний раз объект подвергался подобным разрушениям в 1941 году.

Как рассказал директор учреждения, волны сорвали железные ворота, разрушили часть кровли музея, соленая вода хлынула в третий зал, где в девяти аквариумах содержались пресноводные животные с четырех континентов. В результате агрессивная соленая среда погубила около 800 особей, в том числе пираний, панцирных щук, дорад и многих других.

Кравцов отметил, что до приезда аварийной бригады вода в помещении поднялась на полтора метра. При этом сотрудники музея пытались спасти его собственными силами.

Севастопольский морской Аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции, которая является не только старейшей русской биологической станцией, но и пятой в мире по времени ее создания.

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