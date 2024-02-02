Названы сроки работы кафе, в котором отравились более 10 иркутян SHOT: кафе в Иркутске с несвежей шаурмой открылось месяц назад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кафе в Иркутске, в котором свыше 10 человек отравились шаурмой, открылось всего месяц назад, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, заведение принимало оплату исключительно наличными, объясняя это тем, что не успели оформить эквайринг.

Один из пострадавших рассказал каналу, что почувствовал недомогание через час после того, как поел шаурму. 17-летний пострадавший рассказал, что вкус блюда ему сразу не понравился и он почувствовал, что в ней есть несвежие ингредиенты. Почувствовав боль в животе, головокружение и рвоту, юноша обратился к врачу. Ему предстоит пролежать под наблюдением и капельницей до 5 февраля, а после выписки держать строгую еду.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил, что свыше 10 человек отравились едой после похода в одно кафе в Иркутске. По его словам, в настоящее время в больнице находятся девять человек, в том числе двое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего, следователи и специалисты Роспотребнадзора устанавливают обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал «SHOT Проверка» уточнил, иркутяне могли отравиться шаурмой в местном кафе, расположенном в Ленинском районе города. Однако официально данная информация пока не подтверждена. Губернатор подчеркнул, что врачи оценивают состояние пациентов как среднее. Часть отравившихся отказались от госпитализации. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.