Названы сроки проведения экспертизы обрушившегося дома в Шебекино Гладков: экспертиза обрушившегося дома в Шебекино будет проведена 15 июня

Фото: t.me/mchs_official*

Экспертиза дома в городе Шебекино Белгородской области, где в результате обстрела со стороны ВСУ обрушился подъезд, будет проведена 15 июня, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены. Глава региона поблагодарил спасателей, членов самообороны и волонтеров, которые разбирали завалы и до последнего искали выживших.

Сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления, формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается, — сказал он.

Подъезд многоквартирного дома в Шебекино обрушился 14 июня после обстрела со стороны ВСУ. По последним данным, число погибших под завалами достигло пяти человек. Как рассказал Гладков, помимо останков четырех человек, найденных спасателями, в больнице умерла женщина.

Гладков отметил, что количество пострадавших мирных жителей составило шесть человек. С верхних этажей обрушившегося здания были спасены шестеро. МЧС России до этого сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино. Было вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора.