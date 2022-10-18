Стало известно, когда завершат восстановительные работы на месте ЧП в Ейске МЧС: восстановительные работы на месте ЧП в Ейске завершатся в течение суток

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Аварийно-восстановительные работы в Ейске, где во дворе жилого дома разбился военный самолет Су-34, планируют завершить в течение суток, заявил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. По его словам, которые приводит ТАСС, днем 18 октября начнет работу комиссия по обследованию поврежденного здания.

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить в течение суток. Комиссия будет обследовать [дом] сегодня в районе обеда, в течение двух — четырех часов, — сказал Волынкин.

Он добавил, что угрозы обрушения поврежденного дома на данный момент нет. По словам Волынкина, предстоит демонтировать балки, которые мешают жизнедеятельности, а также убрать фрагменты самолета, находящиеся в здании.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. Минобороны России указало, что причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, включая троих детей. 68 жильцов удалось спасти, эвакуированы свыше 360. Спасатели на данный момент завершили разбор завалов, сообщили в МЧС.