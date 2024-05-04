Названы сроки капитуляции Украины: новости СВО на утро 4 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении

Конфликт на Украине прекратится через две недели, если остановить поставки оружия Киеву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, чье выступление с лекцией в Великобритании транслировала аудиовизуальная служба Еврокомиссии. По его словам, украинские военные при таком раскладе не смогут сопротивляться.

Политик также задался вопросом, хотят ли в Европе такого исхода. Сам глава евродипломатии ответил на это отрицательно. На исход конфликта могут повлиять разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок, констатировал он.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к вечеру 3 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ не получат желанные дроны из-за страха союзников перед ВС РФ

Соединенные Штаты не решаются поставить Киеву многоцелевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, несмотря на неоднократные просьбы Украины, пишет газета Politico. По информации СМИ, Вашингтон опасается, что дроны будут сбиты на фронте российскими войсками.

Как стало известно журналистам, MQ-9 находятся у киевских властей на первом месте в списке желаемого американского вооружения. Газета объяснила это тем, что ВСУ планируют некоторые военные операции на лето, для которых необходимы разведывательные дроны. Однако в Белом доме остаются непреклонны к просьбам союзника, так как не хотят потерять БПЛА в зоне спецоперации, говорится в статье.

Фото: Shutterstock/FOTODOM БПЛА MQ-9 Reaper

Группировка войск «Центр» за сутки поразила 380 целей ВСУ

Российские военные обнаружили и поразили 380 целей Вооруженных сил Украины за сутки, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, удары пришлись по 12 опорным пунктам и около 100 позициям полевой артиллерии противника.

При поддержке артиллерии и авиации бойцы ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике формирований украинских бригад. В частности, противник понес потери в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево, уточнил Савчук.

Трамп втайне придумал способ завершения конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп составил детальный план мирного урегулирования конфликта на Украине, однако не будет его представлять до выборов, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источник. По информации журналистов, миллиардер расценивает инициативу как рычаг воздействия.

Трамп рассчитывает ограничиться в рамках выступлений на предвыборных мероприятиях простыми утверждениями о завершении конфликта, говорится в статье. Таким образом он хочет привлечь на свою сторону сторонников мирного урегулирования противостояния, констатировали в СМИ.

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Украинских чиновников лишат «защиты» от мобилизации

Некоторые украинские чиновники лишатся брони от мобилизации в ряды ВСУ, заявил спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин. По его словам, речь идет о госслужащих категории «Б» и «В».

При этом чиновников категории «Б» и «В» будут бронировать от армии на 50%, подчеркнул Лазуткин. В частности, в ВСУ могут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей, добавил он. Отсрочку получат представители нацполиции, национальной гвардии, судьи и те, кто занимаются киберзащитой, констатировал спикер.

В Британии забеспокоились об «опасной эскалации» из-за отправки войск НАТО на Украину

Отправка войск НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к опасной эскалации, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, комментируя соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, было бы неправильно, если бы солдаты из стран Североатлантического альянса убивали российских бойцов.

Он добавил, что в настоящее время западные страны подготовили более 60 тысяч украинских военных. Как отметил британский министр, в настоящее время наблюдается важный переломный момент в международных отношениях. Кэмерон также призвал наращивать оказываемую Украине помощь, чтобы заключить «справедливый мир».

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