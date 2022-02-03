Названы сроки формирования коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге
«Невские Новости»: в Петербурге коллективный иммунитет будет сформирован к концу весны
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:45, 03 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Из-за высокой заразности «омикрона» и частых случаев лёгкого течения болезни при этом штамме коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в Санкт-Петербурге к концу весны, считает председатель Медицинской палаты Петербурга Тамаз Мчедлидзе. По его словам, жители Северной столицы проведут «хорошее» лето, пишут «Невские Новости».
Дело в том, что предыдущие штаммы попадали в лёгкие и разрушали их, и там были достаточно серьёзные возможные осложнения. Понятно, что у «омикрона» тоже осложнения есть, но он в носоглотке останавливается и не доходит до лёгких. Поэтому тяжесть осложнений меньше. У него заразность высокая, а смертность низкая, поэтому возможно, что уже к этой весне он перейдёт в форму обычного гриппа. Чуть ли не каждый первый, каждый второй заражаются. Таким темпами и пойдёт естественная вакцинация, — аргументировал Мчедлидзе.
Чтобы минимизировать риски, медик посоветовал россиянам активно вакцинироваться. По его словам, это значительно повысит шансы переболеть коронавирусом без осложнений.
Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем другие варианты, поэтому риск повторного заражения гораздо выше. Главным отличием является то, что новая вариация COVID-19 размножается в верхних дыхательных путях, но не проникает ниже.