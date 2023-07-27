Названы шансы ВСУ выбить ВС РФ из Клещеевки и взять Артемовск Военэксперт Сивков: у ВСУ сейчас нет возможностей захватить Клещеевку и взять Артемовск

Фото: МО Украины

Поселок Клещеевка под Артемовском, который представляет собой важный логистический узел на Донецком направлении и где идут бои, не перейдет в ближайшее время под контроль ВСУ, заверил NEWS.ru доктор военных наук Константин Сивков. По мнению военного эксперта, у украинских войск сейчас нет возможностей захватить Клещеевку.

Артемовск важен для ВСУ прежде всего с политических позиций. Кроме того, это важный логистический узел на Донецком направлении. Однако если чисто теоретически вариант захвата Клещеевки и даже отбития Артемовска для ВСУ возможен — с позиции, что в жизни возможно все что угодно, то практически таких возможностей у ВСУ сейчас нет, — заявил Константин Сивков.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные ведут ожесточенные бои за село Клещеевка. По его данным, Киев бросил на этот населенный пункт значительные силы.

При этом, как уверяют военкоры, село остается под российским контролем. Противник потерял при штурме большое количество бойцов, о чем говорят бойцы Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал NEWS.ru, что ВСУ на фоне неудавшегося наступления крайне важно получить хотя бы где-то успех, который можно будет выдать за результат кампании, и тут возможны только три цели. По его словам, первой целью может стать Артемовск, второй — Крымский мост, а третьей — ЗАЭС.