Названы шансы на восстановление подстанции в Энергодаре после атаки ВСУ Представитель ЗАЭС: подстанцию «Радуга» можно восстановить после удара дрона ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Вероятность восстановления трансформатора на атакованной дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) подстанции «Радуга» в Энергодаре все еще имеется, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, специалистам для этого понадобится некоторое время.

Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время, — отметила Яшина.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратил внимание, что повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция, напрямую повлияло на ядерную безопасность. Он подчеркнул важность защиты и сохранения энергетической инфраструктуры.

До этого Яшина объявила, что Вооруженные силы Украины атаковали подстанцию в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция. Атака привела к отключению электроэнергии в городе. Это произошло из-за попадания украинских беспилотников по подстанции «Луч».

Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев указал, что на фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области. Все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ. При этом, по его словам, угроза ядерного происшествия, несмотря на удары украинской армии, незначительна.