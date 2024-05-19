Названы серьезные последствия для устроивших перестрелку в Кемерово Юрист Русяев: устроившим уличную перестрелку в Кемерово грозит 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устроившим перестрелку на улицах Кемерево может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, участники оказались в крайне серьезном положении с юридической точки зрения.

С юридической точки зрения ситуация крайне серьезная. Стрельба в общественном месте расценивается как хулиганство по ст. 213 УК РФ. Возможная квалификация — ч.2 ст.213 с наказанием до семи лет, а в случае покушения на убийство — и вовсе до 20 лет ст.105 УК РФ, — объяснил собеседник.

Юрист обратил внимание на тот факт, что участники задействовали огнестрельное оружие. По словам Русяева, неоспоримо, что это оружие применялось незаконно. Подобные преступления, продолжил эксперт, относятся к категории тяжких, поскольку они напрямую посягают на общественный порядок и безопасность граждан. Применение огнестрельного оружия создает недопустимый риск причинения вреда здоровью или гибели случайных людей, добавил Русяев.

В случае если вина участников перестрелки будет полностью доказана, им может грозить весьма суровое наказание вплоть до реальных длительных сроков лишения свободы. Закон жестко карает любые проявления насилия с применением оружия, особенно в местах массового пребывания людей, — резюмировал юрист.

Ранним утром 19 мая жители ЖК «Мичуринские аллеи» в Кемерово проснулись от звуков выстрелов во дворе дома — под окнами находились шесть вооруженных мужчин, которые перестреливались, используя припаркованные машины как укрытие. Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Участники стрельбы, по предварительным данным, смогли сбежать.