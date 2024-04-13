Названы села Курганской области, где началась эвакуация из-за паводка Эвакуация началась в трех селах Курганской области из-за паводковых вод

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В селах Межборное, Утятское, Нагорское в Курганской области началась превентивная эвакуация населения в связи с тем, что к данным населенным пунктам подошла вода в результате аномальных паводков, сообщает пресс-служба администрации Притобольного муниципального округа в Telegram-канале. Власти призвали немедленно покинуть свои дома и взять с собой документы.

Вниманию жителей сел Межборное, Утятское и Нагорское. В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь! Не ждите, когда вода подойдет к вашим домам! Нам важно сохранить вашу жизнь и здоровье, — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что эвакуация является обязанностью, а не правом. Гражданам необходимо взять с собой документы, лекарства и не оставлять домашних животных. Также власти уточнили адреса пунктов временного размещения, если граждане не хотят переехать к родственникам.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть и центр Кургана находятся в зоне, которую может подтопить в случае превышения уровня воды в Тоболе и прорыва дамбы на фоне аномальных паводков. По его словам, паводок приближается к городу, о чем говорит текущий уровень воды в Звериноголовском, где он почти достиг отметки 10 метров.