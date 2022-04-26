Названы самые успешные в экспорте регионы Дальнего Востока

Основными экспортными товарами для Дальнего Востока до санкций были древесина, уголь и морепродукты, сообщает «ФедералПресс». В январе 2022 года регионы Дальневосточного федерального округа заработали на экспорте более $2,5 млрд, и при этом один Сахалин — более $1,5 млрд. По итогам 2021 года он стал единственным регионом-донором округа без дотаций из федерального бюджета.

Больше всего Сахалин в январе экспортировал продукты перегонки топлива и нефти, саму нефть, газ, уголь и морепродукты. Также область торгует судами. Основной рынок сбыта — дальнее зарубежье, а в страны СНГ Сахалинская область отправляет обувь и изделия из чёрных металлов только на $47 тысяч.

На втором месте по количеству вырученных денег Якутия, она заработала $576 млн в основном на продаже топлива, угля, жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий. Также регион экспортировал летательные и космические аппараты.

Хабаровский край за январь экспортировал на $207 млн. Большую часть дохода принесли морепродукты, топливо, уголь, чёрный металл, древесина и лесоматериалы. При этом $42 млн принесла торговля со странами СНГ.

Приморье за январь получило от экспорта $176 млн. Необычным можно считать продажу оксидов бора и борных кислот, машин и оборудования.

Ранее кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён заявил, что в случае прихода к власти, предложит России взять у неё в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий. Лидер Партии революционных дивидендов пообещал сделать из неё совместную зону экономического процветания в Северо-Восточной Азии.