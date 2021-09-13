Чечня оказалась одним из наиболее прибыльных для бизнеса регионов России

Согласно данным исследования FinExpertiza, самыми прибыльными регионами России для бизнеса оказались Вологодская область (78,8%), Чечня (78,6%) и Белгородская область (77,9%). Наилучший рост показывают сырьевые компании, но показатели напрямую зависят от региона и распределяются неравномерно. Об этом пишет Lenta.ru.

Спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, особенно впечатляющие результаты демонстрируют сырьевые компании. С учётом веса этого сектора в российской экономике совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх. Но эти деньги распределяются по отраслям и регионам неравномерно, — объяснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Она уточнила, что за первые полгода 2021-го 71,2% организаций, не учитывая малый бизнес, банки, страховщиков и госкомпании, получили совокупную прибыль более 13,27 триллиона рублей.

На четвёртом месте рейтинга с небольшим отставанием оказалась Воронежская область (77,8%), проигравшая Белгородской всего 0,1% прибыльности предприятий. Самый большие убытки от своей деятельности несут бизнесмены в Чукотском автономном округе (56,4%), Астраханской области (49,5%), Еврейской автономной области (49,1%) и Ненецком автономном округе (48,9%).

Ранее оказалось, что бизнес, занимающийся морскими грузоперевозками, не только не пострадал от пандемии, но и получил колоссальную прибыль: цена на перевозку одного контейнера из Китая в Европу увеличилась в пять раз из-за аномального высокого спроса.