Названы самые горячие точки в Донбассе Пушилин: наиболее горячими точками в Донбассе являются Авдеевка и Часов Яр

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Наиболее интенсивные бои на данный момент наблюдаются под Авдеевной и Часовым Яром, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, в целом продвижение российских сил идет разными темпами. О потенциальных сроках взятия городов в настоящий момент говорить преждевременно, добавил он.

Продвигаются наши подразделения разными темпами на отдельных участках. Где-то получается быстрее. Мы видим, что сейчас наиболее активные действия за Авдеевским направлением. И Часовярское направление, которое тоже в центре нашего внимания, — заявил Пушилин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что на всех направлениях проведения специальной операции в Донецкой Народной Республике наблюдается перелом в пользу Вооруженных сил России. По его словам, это подтверждают масштабы ежедневного продвижения армии. Кимаковский отметил, что в некоторых вооружениях Россия превосходит противника в десятки раз.

Кимаковский добавил, что основывается в том числе на сведениях, полученных от сына, находящегося в зоне боевых действий. Кроме того, перелом на линии боевого соприкосновения, по его словам, подтверждают сводки.