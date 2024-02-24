Названы самые эффективные и хитрые операции ВС России за два года СВО Военэксперт Матвийчук: действия ВС РФ под Киевом в начале СВО войдут в учебники

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Действия ВС РФ в первые дни СВО с наступлением под Киевом и высадкой десанта на аэродроме Гостомель могут войти в учебники, допустил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его мнению, также в пособия должны включить взятие Мариуполя с осадой «Азовстали».

Во-первых, в учебники должны войти действия ВС РФ в самом начале СВО, когда наши войска нанесли удар в направлении Киева, в течение недели заняв большую часть Украины. Во-вторых, это операция по взятию под контроль аэродрома в Гостомеле, когда наши спецподразделения ВДВ буквально за считаные часы заняли стратегически важный объект в Киевской области. В-третьих, безусловно, это взятие Мариуполя. Особенность в том, что ВС РФ взяла под контроль город, который еще в СССР готовили к ядерному конфликту, — там строились убежища и бункеры, выдерживающие удары мегатонных боеприпасов, «Азовсталь» тому пример, — отметил Матвийчук.

По его мнению, бои за Артемовск и взятие Авдеевки также должны будут изучать в академиях.

В-четвертых, это Артемовск. ВСУ практически полностью превратили город в крепость для обороны. В-пятых, это Авдеевка, особенно проникновение в [укрепрайон] «Царскую охоту», тот самый эпизод с вылазкой по подземной трубе в течение семи часов, а потом еще наши бойцы сразу вступили в бой. Это, конечно, очень хитрая военная уловка, — заявил аналитик.

Матвийчук предположил, что есть еще много операций бронетанковых войск, армейской и штурмовой авиации, поисково-спасательных команд и спецназа, о которых пока еще не стало известно.

Ранее Матвийчук не исключил достоверность публикации The Washington Post о тренировочном полигоне в США, который адаптировали под условия украинского конфликта. По мнению эксперта, в Соединенных Штатах не исключают возможных вооруженных столкновений с Россией в будущем.