Названы самые безопасные места для отдыха в Крыму в 2023 году Журналист Козловский заявил о полной безопасности отдыха на курортах и диких пляжах Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отдыхающие на набережной Гурзуфа в Крыму

Россиянам не стоит отказываться от отдыха в Крыму из-за участившихся атак со стороны ВСУ, заявил NEWS.ru проживающий на полуострове журналист Сергей Козловский. Он отметил, что наиболее безопасными местами для туристов являются курортные города и поселки, а также дикие пляжи.

Очевидно, целями атак ВСУ являются военные объекты, а также объекты транспортной инфраструктуры. В таких потенциально опасных местах действуют соответствующие ограничения, которые, конечно же, лучше не нарушать, и если где-то стоит табличка «Купание запрещено», значит, купаться там не надо, — сказал Козловский.

По его словам, таких мест в Крыму пока совсем немного. Он отметил, что на полуострове остается много мест, где отдых для туристов является полностью безопасным.

Курортные города и поселки, а также популярные с советских пор места «дикого» отдыха в палатках сейчас полностью безопасны, — пояснил крымчанин.

Ранее глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский заявил, что администрация усилит меры безопасности в акватории Черного моря после атаки дронов ВСУ на военную базу в Новороссийске. По его словам, власти уделят особое внимание комплексу причалов и морскому порту, так как на учете в Сочи состоят более 2,5 тысячи судов.

Решение об усилении мер безопасности было принято по итогам оперативного совещания с руководителями силовых ведомств. Копайгородский утверждает, что власти Сочи продолжают совершенствовать защиту города, опираясь на опыт других черноморских портовых городов. Ситуацию на пляжной полосе будут держать на контроле с помощью системы видеонаблюдения «Купол», интегрированной в комплекс «Безопасный город».