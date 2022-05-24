Названы российские регионы, сильнее всего пострадавшие от нашествия клещей

Фото Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Свердловской области клещи — переносчики энцефалита заразили 10 человек в 2022 году, пятеро из них были детьми. При этом в Новосибирской области выявили всего восемь насекомых с этим заболеванием, а в Санкт-Петербурге — четырех, пишет «ФедералПресс».

Наибольшее количество клещей, которые являются переносчиком энцефалита, выявлено в Свердловской области — 10 случаев, в пяти случаях укушенными оказались дети. В Новосибирской области выявлено восемь клещей с энцефалитом, в Санкт-Петербурге — четыре, — пишет издание.

При этом наибольшее число заражений иксодовым клещевым боррелиозом выявили в Кировской области — в регионе заразились 1528 человек. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Приморье с 308 и 180 заболевшими гражданами соответственно. При этом на данный момент вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 1,95 млн человек, в то время как по плану Роспотребнадзора сделать прививку должны не менее 3 млн россиян.

Ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что россиянам лучше привиться от клещевого энцефалита, особенно перед походом в тайгу или поездками на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Он подчеркнул, что «встреча» с данным членистоногим может закончиться инвалидностью или смертью.