Названы российские регионы с самыми грязными реками Свердловская область возглавила антирейтинг регионов с самым грязными реками

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Свердловская область заняла первую строчку в антирейтинге по количеству случаев экстремально высоких загрязнений пресных водоемов в 2023 году, передает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Следующими в списке значатся Смоленская, Мурманская и Московская области.

Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области (29,2% всех инцидентов), в антирейтинг также вошли Смоленская область (8,1%), Мурманская область (7,1%), Московская область (5,6%), — говорится в исследовании.

Ранее полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет, в результате чего следователи начали доследственную проверку по ст. 250 УК (загрязнение вод). Эколог Сергей Грибалев рассказал, что воды могли окраситься в красный цвет из-за слива химических веществ. Он заявлял, что если в воде окажется большая концентрация химического вещества, от этого может пострадать не только окружающая среда, но и население города.

До этого эколог Маргарита Лупунчук заявила, что синтетические ткани, которые используются повсеместно, представляют опасность для планеты и окружающей среды. По ее словам, в них содержится пластик, который не разлагается, а при горении загрязняет атмосферу. Эксперт подчеркнула, что в России количество одежды на человека в 10 раз выше нормы.