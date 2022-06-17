Названы российские регионы с повышенным риском возникновения очагов чумы Инфекционист Поздняков назвал регионы с повышенным риском возникновения очагов чумы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горный Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия — это четыре российских региона, в которых потенциально могут возникнуть природные очаги распространения чумы, заявил инфекционист Андрей Поздняков в беседе с Lenta.ru. Он аргументировал свою точку зрения тем, что в этих областях грызунов могут употреблять в пищу или использовать их мех.

Среди возможных природных очагов чумы — это Горный Алтай, граничащий с Монголией, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия. Это места, где грызунов могут употреблять в пищу или использовать их мех, — уточнил Поздняков.

Инфекционист подчеркнул, что в особую группу риска входят люди, которые проживают в эндемических зонах и контактируют с грызунами или насекомыми. При этом смертельную опасность чума представляет в основном для детей, пенсионеров и людей со сниженным иммунитетом. Поздняков пояснил: чума распространяется через укусы насекомых, которые жалят сначала грызунов, а потом те кусают человека. Также ей можно заразиться при разделке туши животного или близком контакте с заболевшим человеком.

Третий способ заражения возможен в тяжелых случаях: когда чума переходит в легочную стадию, то она может передаваться воздушно-капельным путем, — резюмировал Поздняков.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что сейчас в России нет активных природных очагов распространения чумы, однако риски эпидемии исключать нельзя, так как штаммы этого заболевания могут быть использованы в диверсионных целях. Он предположил, что у властей страны появилась соответствующая информация от представителей разведки.