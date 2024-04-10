Названы российские регионы с клещевым энцефалитом Онищенко: в Тверской области есть эндемичные районы по клещевому энцефалиту

В Ярославской, Тверской, Московской и Костромской областях есть эндемичные районы по клещевому энцефалиту, рассказал в беседе с НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, эндемичные районы — это те, где есть природный очаг опасного заболевания.

Ярославская область — 23 административных территорий всего, из них 18 неблагополучных. Тверская область — 37 административных территорий, 10 неблагополучных. Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская области неэндемичны. Московская область — 53 административных территорий и только две эндемичные: Дмитровский и Талдомский районы, — отметил врач.

Москва по клещевому энцефалиту неэндемична, потому что в городе тщательно следят за ситуацией с клещами в парках и скверах, уточнил академик. В отличие от Костромской области, где все территории считаются эндемичными.

Ранее кардиолог Грант Шехян рассказал, что от укуса энцефалитного клеща защитит одежда из плотной ткани. Он отметил, что во время прогулок на природе лучше надеть длинные плотные носки и высокую обувь.

До этого инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что начало течения клещевого энцефалита после укуса клеща может маскироваться под любой кишечный вирус или вирусное заболевание, поэтому инфекцию легко перепутать с обычной простудой. Инкубационный период клещевого энцефалита длится вплоть до 21 дня, первые симптомы распознать почти невозможно, отметил он.