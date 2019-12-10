Ветхое жильё в Севастополе Ветхое жильё в Севастополе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Председатель наблюдательного совета Фонда содействию реформированию ЖКХ Сергей Степашин назвал регионы, которые не справились с программой по расселению аварийного жилья.

На сегодняшний точные «двоечники» — это Тува, есть проблемы по переселению у нас во Владивостоке, в Крыму и Севастополе, к сожалению. Эти четыре региона, — цитирует ТАСС Степашина.

Также он предложил подробно изучить предложение Минстроя по ветхому предаварийному жилью.

В марте 2019 года NEWS.ru сообщал, что кабмин одобрил программу по переселению на Ставрополье. Также отмечалось, что до конца текущего года будет составлен график по переселению домов по программе реновации.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях