Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В 2019 году цены на вторичную недвижимость выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тыс. человек. Самый заметный скачок цен произошёл в Воронеже (+17%), Владивостоке и Благовещенске (+16%).

Лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жильё на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. метр,...