https://static.news.ru/photo/32202f1c-1aac-11ea-8fba-fa163e074e61_660.jpgВетхое жильё в СевастополеФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Председатель наблюдательного совета Фонда содействию реформированию ЖКХ Сергей Степашин назвал регионы, которые не справились с программой по расселению аварийного жилья.
На сегодняшний точные «двоечники» — это Тува, есть проблемы по переселению у нас во Владивостоке, в Крыму и Севастополе, к сожалению. Эти четыре региона, — цитирует ТАСС Степашина.
Также он предложил подробно изучить предложение Минстроя по ветхому предаварийному жилью.
В марте 2019 года NEWS.ru сообщал, что кабмин одобрил программу по переселению на Ставрополье. Также отмечалось, что до конца текущего года будет составлен график по переселению домов по программе реновации.