Названы регионы с недорогими оздоровительными турами на выходные ТурСтат: дешевле всего стоят оздоровительные туры в Курскую и Белгородскую области

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Выходные в здравнице обойдутся дешевле, если выбирать туры в Курскую и Белгородскую область, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф. В этом случае проживание в санатории обойдется в 11 240 рублей и 11 770 рублей соответственно.

В качестве бюджетного варианта поездки также следует рассматривать Хабаровский край. Тур выходного дня обойдется путешественникам в 11 590 рублей.

За отдых в здравницах Астраханской и Ростовской областей, а также Крыма придется выложить более 15 000 рублей: 15 350 рублей, 16 190 рублей и 15 730 рублей соответственно.

Наиболее дорогими считаются туры в столичные здравницы — от 23 140 рублей. Небюджетным будет и отдых в Ставропольском крае, он обойдется в 21 690 рублей. Замыкает топ лидеров по ценам Краснодарский край, поскольку два дня проживания в его здравницах будет стоить как минимум 21 540 рублей за стандартный номер.

Ранее стало известно, что Сочи, Анапа и Геленджик признаны лучшими городами России для отдыха с детьми этой осенью. Авторы рейтинга отметили, что на Сочи приходится почти 30% бронирований билетов, а на Анапу и Геленджик — по 15% и 5% соответственно. Курорты Республики Крым в первую десятку не вошли.