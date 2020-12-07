Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/90414506-3930-11eb-81b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наименьший темп прироста заболевших коронавирусом за последние 24 часа зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО, ХМАО и Дагестане.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ — 0,4%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан — 0,6%, — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в ЯНАО, Калмыкии, Магадане, на Чукотке, в Туве, Марий Эл, Костромской, Оренбургской и Новосибирской областях. Среднероссийский суточный прирост числа заболевших коронавирусом составил 1%.

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 26 097 человек. За время пандемии COVID-19 заразились 2 515 009 жителей РФ. Вылечились от инфекции 1 981 526 человек (+24 938 за сутки), скончались — 44 159 (+562 за сутки).

Как писал NEWS.ru, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко не исключил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже совсем скоро — после Нового года. Специалист также назвал необходимые условия для этого. Онищенко уверен, что помочь в преодолении роста заболеваемости должны как введённые меры безопасности, так и их соблюдение гражданами. По мнению врача, новогодние каникулы характеризуются не ростом, а снижением социальных контактов, так как люди не ездят на работу и не толпятся в общественном транспорте и офисах. В то же время врач призвал россиян не сидеть все 10 дней перед телевизорами, доедая остатки с новогоднего стола и допивая запасы алкоголя. Это время стоит посвятить прогулкам в своём районе или же при возможности поехать на дачу, чтобы больше бывать на свежем воздухе.