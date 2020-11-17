Названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/0e135efe-28ad-11eb-ad46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наименьший в России темп суточного прироста случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Дагестан. В этих регионах он составил 0,6%, сообщили в оперштабе.

В Калмыкии и Татарстане темп прироста находится на уровне 0,7%. Ещё в ряде регионов — Алтай, ЯНАО, КБР, Карачаево-Черкессия, Чувашия, Марий Эл, Краснодарский край и Нижегородская область — этот показатель составляет 0,8%.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 22,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1,97 млн человек. За время пандемии выздоровели более 1,4 млн пациентов. Из них 22 тысячи выписаны из больниц за последние сутки.

Жертвами инфекции стали около 34 тысяч россиян. За сутки зафиксировано 442 летальных исхода.

Лидирует по уровню заболеваемости Москва. В первую тройку также входят Подмосковье и Санкт-Петербург.

Ранее NEWs.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках наиболее высокого риска заражения коронавирусом. Специалист отметил, что речь идёт о ранней стадии заболевания — за два дня до наступления симптомов и в первые сутки их появления. В последующие пять-шесть дней риски для тех, кто контактирует с заболевшим, снижаются до минимума.