Названы регионы с наибольшим количеством опасных преступлений

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Приангарье и Краснодарский край заняли первое и второе место в антирейтинге по количеству преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда за январь-апрель 2022 года. Как сообщает «ФедералПресс», на третьем месте расположилась Иркутская область — там было совершено 232 подобных правонарушения.

Высокие показатели отмечены также в Красноярском крае и Кузбассе — у них 4 и 5 место среди регионов страны. Гораздо более благополучная ситуация в Республике Алтай, которая занимает 72 место, — пишет издание.

Наибольший прирост числа таких преступлений наблюдается в Хакасии, здесь этот показатель вырос на 54,1%. При этом в других регионах Сибири уровень преступности идет на спад, в частности, сильнее всего он снизился в Тыве (23,8%). Больше всего нераскрытых преступлений также числится в Иркутской области, за январь-апрель 2022 года в регионе зарегистрировано девять незавершенных дел. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 57,1%.

Ранее в Иркутской области в лесной просеке вблизи посёлка Усть-Уда было найдено тело младенца. О причинах смерти ребёнка не сообщается. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.