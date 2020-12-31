Названы регионы с минимальным суточными приростом заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/c17d7584-4cdd-11eb-acca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки не зафиксировано прироста случаев заражения в Чукотском автономном округе. Наименьшими темпами инфекция распространяется в Туве и Еврейской автономной области.

В Чукотском автономном округе данный показатель составляет 0%, в Республике Тыва — 0,1%, в ЕАО — 0,3%, уточнили в оперштабе.

За сутки в России выявлено 26,3 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Из больниц по выздоровлении выписаны 18,8 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 447 человек.

Всего за время пандемии в стране заразились более 3,2 млн человек. Из них скончались 58 тысяч и около 2,6 млн выздоровели.

Лидерами по уровню заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первую десятку входят Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Красноярский край, а также Воронежская и Архангельская области и ХМАО.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал плюсы для России от пандемии. По его мнению, страна, которая поймёт, что борьба с последствиями инфекции хуже борьбы с ней самой, будет иметь некоторые преимущества. Он порекомендовал готовиться к новым волнам пандемии, развивать медицину, вести вакцинацию и «перестать слепо следовать западной модели поведения».