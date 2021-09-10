Названы регионы России с самыми большими тратами на ЖКХ

Названы регионы России, где граждане тратят большую часть своих доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оказалось, что наибольший процент зарплаты на оплату «коммуналки» отдают жители Ярославской области. Самая низкая доля затрат на эти услуги зафиксирована в Ингушетии, показало исследование, проведённое РИА Новости.

Аналитики отметили, что россияне в разных регионах тратят на ЖКУ от 4,4 до 13,5% от общего объёма потребительских расходов. Кроме Ингушетии, показатель невысок (не более 7%) в Дагестане, Хакасии, Калмыкии, а также в Чечне и Севастополе.

Большую долю своих доходов на оплату ЖКУ, после Ярославской области, тратят жители Республики Коми (13,2%) и граждане, проживающие в Чукотском автономном округе (13%). Также отмечается, что больше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату «коммуналки» жители 42 субъектов РФ.

Примечательно, что в денежном эквиваленте больше других тратят на ЖКУ москвичи — в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Больше 8 тысяч рублей приходится отдавать жителям Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. В среднем по стране семья ежемесячно направляет на ЖКУ 5,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ намерен этой осенью внести законопроект, увеличивающий количество льготников по оплате коммунальных услуг. На рассмотрение депутатов будет внесён законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату ЖКХ в общей доле семьи. Для реализации законопроекта потребуется 30 млрд рублей в год.