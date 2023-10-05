Названы регионы России, которым грозит скорое подтопление из-за циклонов ВНИИ ГОЧС: на Камчатке и в Хабаровском крае ожидаются подтопления из-за циклонов

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Подтопления прогнозируются на текущей неделе на территории Камчатского и Хабаровского краев из-за высокой активности циклонов, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По его данным, под угрозой находятся низменные места в населенных пунктах названных территорий.

В связи с активной циклонической деятельностью в Камчатском и Хабаровском краях сохраняется вероятность подтопления низменных мест в населенных пунктах, — подчеркивается в сообщении.

В этих регионах из-за выпадения осадков от 25 до 35 мм прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. По мнению ученых института, также в акватории Берингова моря из-за штормов с высотой волн до шести метров появились риски возникновения инцидентов с судами всех типов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал NEWS.ru о сильных дождях, ожидавшихся в Приморском крае. По его словам, в отдельных районах могло выпасть до 11 миллиметров осадков. Однако это он назвал некритичным, поскольку риск подтоплений в регионе был минимальным. Несмотря на дожди, в Приморье ожидалась достаточно теплая погода.