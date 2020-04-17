Регионы

Названы регионы, где должны мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом

17:04, 17 апреля 2020
Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны усилить меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его мнению, высказанному на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров, ряд регионов нуждаются в мобилизации усилий по борьбе с коронавирусом.

Нужно обратить внимание Иркутской области, Удмуртии, Республике Коми, Владимирской области, наверное, Забайкальский край тоже должен принять ряд мер по ускорению, цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru власти Владимирской области ввели особый режим, запрещающий въезд в Петушинский район из-за вспышки коронавируса. Жителям Москвы, у которых в этом районе имеются дачи, въезд запрещён.

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