Названы регионы, где должны мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/28228634-80b6-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны усилить меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его мнению, высказанному на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров, ряд регионов нуждаются в мобилизации усилий по борьбе с коронавирусом.

Нужно обратить внимание Иркутской области, Удмуртии, Республике Коми, Владимирской области, наверное, Забайкальский край тоже должен принять ряд мер по ускорению, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru власти Владимирской области ввели особый режим, запрещающий въезд в Петушинский район из-за вспышки коронавируса. Жителям Москвы, у которых в этом районе имеются дачи, въезд запрещён.