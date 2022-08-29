Названы регионы, лидирующие в России по рынку труда Москва, Петербург и Подмосковье стали лидерами рейтинга регионов по рынку труда за 2021 год

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье оказались лидерами рейтинга по рынку труда в России по итогам 2021 года. В целом, все лидеры сохранили свои места в топ-5 рейтинга, который составило РИА Новости.

Агентство отмечает, что у Москвы и Петербурга значение рейтингового балла превышает 96. Московская область (86,5) разместилась на третьем месте, далее идут Ханты-Мансийский автономный округ (77,6) и Татарстан (76,9).

У лидеров рейтинга отмечается высокий уровень социально-экономического развития, низкий уровень безработицы, высокие зарплаты и большая емкость рынка труда.

В худших регионах страны наблюдается высокий уровень безработицы и низкие зарплаты. К числу таких субъектов относятся Ингушетия (7,1), Тува (8,6), Чечня (12,3) и Карачаево-Черкесия (13).

Ранее стало известно, что в мае работодатели в России опубликовали на 23% вакансий меньше, чем месяц назад, и в июне тенденция продолжилась. По словам карьерного консультанта Натальи Кретовой, рост безработицы только начинается. Самый сложный период для рынка, по её мнению, будет в августе-сентябре, число кандидатов на вакансию приблизится к показателю 1 к 1000, как в 2015 году.