Названы регионы, куда наркобанда спортсмена-колясочника поставляла мефедрон Наркобанда баскетболиста-колясочника работала в Сибири и на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наркобанда баскетболиста-колясочника, задержанного в Казани за перевозку 20 килограммов мефедрона, обеспечивала наркотиками всю Сибирь и Дальний Восток, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, группировка работала в Новосибирске, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске.

32-летнего спортсмена с инвалидностью поймали с крупной партией наркотиков, когда он пытался провезти ее из Нижегородской в Иркутскую область, расстояние между которыми составляет около пяти тысяч километров. Отмечается, что дилер оставлял по дороге «новогодние закладки» в различных городах. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

О задержании баскетболиста стало известно утром. Это произошло, когда его остановили на стационарном посту в Казани для проверки. Во время осмотра автомобиля между вторым и третьим рядами сидений обнаружили белый порошок в упаковках. Содержимое отправили на экспертизу, которая показала, что в пакетах находились наркотические вещества.

Задержанный является инвалидом первой группы из-за травмы позвоночника. Ранее он выступал за команду по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье», которая участвовала в чемпионате России. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.