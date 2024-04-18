Названы регионы, которым угрожает экстремальное половодье Гидролог Болгов: экстремальное половодье ожидается в Западной Сибири и на Урале

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Западной Сибири, на Урале и в Северном Казахстане ожидается экстремальное половодье, рассказал Lenta.ru гидролог Михаил Болгов. По его словам, эти территории еще не были затронуты паводками.

Она (эвакуация) уже практически началась в Тюмени. Я думаю, что в Кургане нас ожидают очень тяжелые испытания, поскольку там идет какая-то нехорошая тенденция на рост уровня воды, — объяснил специалист.

Гидролог отметил, что на территории этих регионов скопилось очень много снега зимой, а при его интенсивном таянии половодье будет большим и с последствиями. Сибирь тоже традиционно входит в зону риска, поскольку там главные реки текут с юга на север, что может усилить паводки.

Для Сибири и Европейского Севера России характерны ледовые заторы, когда лед взламывается, но еще не теряет своей прочности, уточнил Болгов. Однако этот процесс прогнозируется слабее, чем наводнения на Урале.

Ранее гидролог Наталья Фролова, заявила, что сезон половодья в России обычно продолжается до конца мая — начала июня. Она пояснила, что реки на севере Сибири и Дальнего Востока пока не вскрылись, поэтому еще стоит ожидать неожиданностей.