Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ попытались совершить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей, — передает пресс-служба.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местной жительницы в ходе атаки ВСУ. По его словам, удалось сбить четыре БПЛА, однако осколки одного из беспилотников попали в автомобиль, погибла девушка. В машине находилась семья из шести человек, пятеро из них госпитализированы.
До этого в Липецке силами противовоздушной обороны был подавлен украинский беспилотник самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Игорь Артамонов, в результате происшествия никто не пострадал.
Также стало известно об атаке ВСУ территории Запорожской атомной электростанции с применением дронов-камикадзе. Один БПЛА ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль