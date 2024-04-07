Названы регионы, в которых ВС России сорвали террористические атаки ВСУ Минобороны РФ: 15 БПЛА сбиты при атаке ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ попытались совершить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей, — передает пресс-служба.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местной жительницы в ходе атаки ВСУ. По его словам, удалось сбить четыре БПЛА, однако осколки одного из беспилотников попали в автомобиль, погибла девушка. В машине находилась семья из шести человек, пятеро из них госпитализированы.

До этого в Липецке силами противовоздушной обороны был подавлен украинский беспилотник самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Игорь Артамонов, в результате происшествия никто не пострадал.

Также стало известно об атаке ВСУ территории Запорожской атомной электростанции с применением дронов-камикадзе. Один БПЛА ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль