Названы регионы, где пока не отказались от проведения парада Победы Крым и Воронежская область планируют провести парад Победы 9 Мая

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Подготовка к параду Победы в Ростовской области

Воронежская и Ростовская области, а также Крым планируют провести парады Победы, сообщили РБК в пресс-службе их правительств. В Брянской области вопрос еще не рассматривали.

В Воронежской области 9 Мая пройдут парад Победы и акция «Бессмертный полк». В пресс-службе главы Республики Крым заявили, что пока проведение парада Победы запланировано.

При этом в пресс-службе правительства Брянской области агентству сообщили, что вопрос о проведении торжественных шествий еще не рассматривался.

Ранее из соображений безопасности шествия решили отменить в Белгороде и Курске. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что проводить мероприятия 9 мая в таких регионах может быть опасно для местных жителей. Она добавила, что в ряде приграничных регионов согласно указу президента России Владимира Путина действует статус по безопасности, в связи с чем решение отменить парад Победы в Курской области было правильным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.