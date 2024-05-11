Названы причины задержек пассажирских поездов в Ростовской области Пять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять пассажирских поездов задерживаются на участке станции Куберле в Ростовской области, где ночью сошли нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием цистерны, в которой находилось топливо, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Пассажиров поездов дальнего следования, задержка которых составила более 4 часов, обеспечили питанием, добавили железнодорожники.

В настоящее время задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск — Волгоград, N358 Имеретинский Курорт — Уфа, N113 Санкт-Петербург — Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиров поезда N368 Кисловодск — Киров, а также следующих со станции Волгодонская до Морозовской граждан, доставят автобусами до пунктов назначения. Также сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.

11 мая в МЧС России сообщили, что информация о возгорании на железной дороге поступила в 01:42. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто не пострадал. К ликвидации огня привлекли 52 спасателя и 15 единиц техники.

В апреле крупный пожар произошел на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Площадь возгорания достигала порядка 500 квадратных метров. В результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.