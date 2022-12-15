Названы причины отсутствия газификации в некоторых регионах России Предприниматель Каленков: многие регионы негазифицированы из-за стоимости прокладки трубопроводов

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Многие населенные пункты России долгое время не были обеспечены газом из-за дороговизны прокладки необходимых для транспортировки СПГ трубопроводов, рассказал ФБА «Экономика сегодня» предприниматель Илья Каленков. По его словам, в некоторых отдаленных уголках страны газификация может быть очень затруднена, а иногда и невозможна. При этом эксперт рассказал, что сейчас в России реализуется программа, благодаря которой газ появился во многих отдаленных местах государства.

Для эффективной транспортировки газа нужны трубопроводы. Широкомасштабные технологии сжиженного газа появились сравнительно недавно. Строительство трубопроводов — вещь дорогостоящая <...> Для отдаленных населенных пунктов это не только нецелесообразно экономически, это еще и очень сложно, а иногда и невозможно сделать технически, — рассказал Каленков.

Правительство РФ несколько лет назад начало реализацию программы газификации страны, которая сейчас находится на втором этапе и подразумевает обеспечение доступом к газу труднодоступных населенных пунктов, рассказал предприниматель. Он добавил, что эту цель планируют достичь не только благодаря прокладке газопроводов, но также и за счет создания заводов мини-СПГ, от которых газ мог бы развозиться с помощью автотранспорта. Эксперт отметил, что программа газификации продолжается даже несмотря на санкции.

«Газпром» 9 декабря установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Суточные обязательства компании, предусмотренные контрактом с китайской стороной, были превышены на 16,4%.