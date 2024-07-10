Названы причины крушения экскурсионного самолета в Татарстане Самолет Cessna упал в Татарстане из-за неисправности и ошибки пилотирования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основными причинами крушения экскурсионного самолета Cessna в Камско-Устьинском районе Татарстана являются техническая неисправность и ошибка пилотирования, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По предварительным данным, в результате происшествия разрушений на земле нет.

В настоящее время в качестве основных причин крушения самолета Cessna рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, — сказал собеседник агентства.

О крушении легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане стало известно утром 10 июля. В результате авиакатастрофы погибли три человека, еще один пострадал. Прогулочный борт упал в районе палаточного лагеря возле поселка Камское Устье.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места крушения Cessna. На размещенных фото можно увидеть, как пожарные продолжают тушить обломки воздушного судна. SHOT также пишет, что пилот проводил экскурсию для семьи из трех человек. В результате крушения капитан воздушного судна, мать и дочь погибли, отец выжил, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В оперативных службах уточнили, что самолет сгорел полностью.