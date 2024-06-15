Названа причина взрыва на газохранилище под Саратовом Бусаргин: пожар на газохранилище в Саратовской области мог произойти из-за жары

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Взрыв и пожар на газохранилище в Гагаринском районе под Саратовом произошли, по предварительным данным, из-за аномальной жары, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, из-за жаркой погоды произошла разгерметизация. Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

По предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение. <...> Газопровод перекрыт, — написал он.

Как пишет Readovka, месяц назад на этом же месте произошла утечка. По информации канала, на строительной площадке Столыпинского индустриального парка рабочие почувствовали запах газа и сообщили в соответствующие органы. Тогда перекрывали газопровод для ремонта. Отмечается, что участок относится к магистрали «Средняя Азия — Центр».

Газопровод тогда перекрывали и проводили восстановительные работы по устранению утечки. Елшанское управление подземного хранения газа, которому принадлежит газохранилище, помимо прочего, поддерживает рабочее давление в системе магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве газохранилища в Саратове. Канал опубликовал кадры очевидцев, на которых видно, как огромные языки пламени поднимаются на десятки метров вверх. Авторы канала утверждают, что последствия ЧП видны за несколько километров.