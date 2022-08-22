Названы потенциально опасные территории Подмосковья из-за пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал потенциально опасные территории Подмосковья в связи с лесными пожарами, сообщает телеканал «360». По словам главы региона, это Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломна и Шатура. Там и во всех других уголках региона он призвал быть предельно аккуратными во время летнего отдыха.

Еще раз не лишним будет напомнить, обратиться ко всем, кто отдыхает в летнее время, попросить предельно аккуратными быть и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем. Это всегда очень печально заканчивается, особенно там, где это происходит бесконтрольно, — сказал он.

В главке МЧС области сообщили, что в настоящий момент в Подмосковье действуют 12 очагов лесных пожаров, из которых два локализовано и семь ликвидированы. Торфяные пожары возможны в пяти районах области, там для пожарных введена двухсменная работа.

Ранее на юге и юго-западе Москвы очевидцы снова заметили усилившийся запах гари и смог. В частности, дискомфорт испытывают жители районов Зюзино, Коньково и Раменки. В управлении комплекса городского хозяйства города при этом отметили, что превышения предельно допустимых норм концентрации взвешенных частиц в столице не зафиксировано. По данным чиновников, из-за направления ветра и «ослабления условий рассеивания» ночью и утром запах гари от лесных пожаров ощущается сильнее.