Названы последствия возможного паводка в Курганской области МЧС: более 10 тысяч домов могут быть подтоплены в Курганской области

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Более 10 тысяч домов, приусадебных участков и дач могут быть подтоплены при половодье в этом году в Курганской области, следует из прогноза регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно данным на сайте местного главка МЧС, в зоне возможного подтопления находятся 18 тысяч человек.

При максимальных допустимых значениях будут подвержены [подтоплению] 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. [В зоне возможного подтопления находятся] 18 718 человек, из них 3649 детей, — говорится в сообщении.

Так, в областном центре при допустимом уровне 1070 см в зоне подтопления окажутся 360 жилых домов, 600 дач, 700 приусадебных участков. Вероятная зона паводка в Кургане затронет 9805 человек, в том числе 1753 ребенка.

В Курганской области действует режим повышенной готовности. Режим чрезвычайной ситуации введен Звериноголовском муниципальном округе. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол возникла угроза подтопления шести населенных пунктов.

Ранее в Сети появилось видео из Орска, на котором местные жители спасаются от воды с помощью мини-дамбы. На кадрах можно увидеть, как мужчины с помощью подручных средств возводят водную преграду.