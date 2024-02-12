Названы последствия работы ПВО в Белгородской области Гладков: после отражения атаки ВСУ есть разрушения в поселке Разумное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушения в поселке Разумное выявлены после отражения воздушной атаки ВСУ по Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что 11 февраля система ПВО сбила беспилотник самолетного типа рядом с поселком Майский.

После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 11 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное — в двух частных домовладениях повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден балкон, — говорится в сообщении губернатора.

По данным губернатора, по селу Вериговка в Валуйском городском округе накануне было выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка. Здесь зафиксировано три прилета. Также обошлось без разрушений и пострадавших.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении силами ПВО дрона ВСУ в Белгородской области. Атака была пресечена около 22:00.

За день до этого Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ хутора Понуры Грайворонского городского округа. Их отправили в белгородскую больницу.