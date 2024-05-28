Названы последствия от падения в Балашихе обломков сбитого шара РИА Новости: три дома пострадали в Балашихе от обломков сбитого шара

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Три жилых дома пострадали в Балашихе от падения обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Повреждения получили многоэтажное здание и два частных дома в микрорайоне Кучино.

В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома, — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что взрывной волной и осколками на нескольких этажах многоэтажки выбиты окна. Также окна выбиты и в одном из частных домов. В другом случился пожар, который потушили в 21:25 по московскому времени, уточнил источник.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вечером 27 мая сообщил, что осколками сбитого дрона ранены два местных жителя. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней степени тяжести госпитализирован в региональную больницу. Врачи подчеркнули, что его жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Baza, около 21:00 в небе над Подмосковьем были слышны три мощных взрыва. БПЛА упал в лесополосе, после чего начался пожар. Позднее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении воздушного шара в Московской области.

По мнению бывшего замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, сбитый в Подмосковье дрон мог быть запущен как с самой Украины, так и с территории Прибалтики. Также нельзя исключать, что его могли запустить «спящие» диверсионно-разведывательные ячейки в России