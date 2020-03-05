https://static.news.ru/photo/931ee99e-5eb7-11ea-9e62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В крови умершего на днях екатеринбуржца Антона Симакова, который называл себя магистром магии и вуду, найдены следы наркотиков и алкоголя.

Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина поступил в больницу 28 февраля в состоянии комы. Он скончался 2 марта, не приходя в сознание.

Антон Симаков известен своими скандальными перформансами. Среди них — обезглавливание петуха в центре города и повешение на мосту чучела бывшего президента Украины. В 2016 году Симакова отправляли на принудительное лечение в психиатрическое учреждение, признав виновным в оскорблении чувств верующих.

Ранее NEWS.ru писал, что в Словении 2 марта умер немецкий художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, известный как Улай. Ему было 76 лет. Артист получил известность в начале 1970-х годов, когда создал серию фотоколлажей Renais sense из снимков Polaroid. С 1976 по 1988 год он работал с сербской художницей Мариной Абрамович. Вместе они стали авторами таких перформансов, как «Отношения в пространстве», «Отношения во времени» и «В присутствии художника». В 2017 году, спустя 30 лет после расставания, они помирились.