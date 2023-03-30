Названы перспективы начала полетов в аэропорты новых регионов России Глава Росавиации: полеты в новые регионы пока выполняться не будут

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Авиарейсы с полетами в новые регионы выполняться пока не будут, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. В плане восстановления первым стоит аэропорт Мариуполя, по его словам. Ведомство уже разработало проекты реконструкции аэродромов и посадочных площадок в новых субъектах и направило в Министерство транспорта РФ, передает РИА Новости.

Что касается новых территорий, воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам. Первоочередные планы по восстановлению — аэропорт Мариуполя, в перспективе — следующие аэропорты, — сообщил Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.

В марте министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что восстановление разрушенных городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет не менее двух лет. Глава Минстроя подчеркнул, что это пока «очень условный срок», поскольку на территориях новых регионов продолжаются боевые действия, в результате которых разрушаются объекты инфраструктуры.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что железнодорожное сообщение региона с Крымом могут возобновить к концу лета. Глава кабмина Херсонщины Андрей Алексеенко также сообщал, что в регионе готовы в кратчайшие сроки открыть морское сообщение с российскими портами Черного и Азовского морей.