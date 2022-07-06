Названы места в Подмосковье для жертвоприношений на Курбан‑байрам

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В Московской области подготовят 11 площадок для жертвоприношений на мусульманский праздник Курбан-байрам, сообщили РИАМО в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Например, в Дмитровском округе обряды состоятся на ферме в селе Пересветово.

Площадки также появятся на фермах в селе Городец в Коломне и в деревне Часцы в Одинцовском округе. Обряды можно будет провести на территории Щёлково в СПК «Ромашка» — в деревне Большие Жеребцы, а также в Мытищах — в животноводческом хозяйстве «Койбар» деревни Бородино.

Помимо указанных точек совершить обряд жертвоприношения мусульмане смогут в Домодедово на ферме в деревне Старосъяново, на мясном дворе в селе Ям и на бойне в деревне Купчинино. В Богородском округе ритуалы пройдут на фермах поселка Псарьки и на Большой Московской улице в Старой Купавне. В Чехове площадку подготовят на экоферме в микрорайоне Венюково.

Праздники по случаю Курбан-байрама в Московской области пройдут с 9 по 11 июля, мечети региона посетят около 200 тысяч верующих.

В прошлом году в честь праздника Курбан-байрам в некоторых регионах России объявили дополнительные выходные. От одного до трёх дней отдыха дали жителям Дагестана, Чечни, Ингушетии, Татарстана, Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии.