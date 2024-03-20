Названы масштабы разрушения на руднике «Пионер» в Приамурье ТАСС: на руднике «Пионер» обрушилось порядка 80 тысяч кубометров породы

Фото: t.me/amurobl_official

Около 80 тысяч кубометров породы обрушилось в понедельник 18 марта на руднике «Пионер» в Амурской области, передает ТАСС со ссылкой на региональные оперслужбы. Спасателям необходимо очистить еще 37 тысяч кубометров, чтобы добраться до заточенных под завалами горняков. Известно, что спасателям по-прежнему не удалось выйти на связь с 13 шахтерами.

По уточненным данным, на руднике произошло обрушение 80 тысяч кубических метров породы, — заявил в оперативных службах.

На месте происшествия работают свыше 200 спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел 18 марта. Под землей застряли 13 шахтеров. О ситуации президенту РФ Владимиру Путин доложили глава МЧС Александр Куренков и губернатор Василий Орлов. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами на шахте.

Утром 20 марта в правительстве региона сообщили, что спасатели приступили к бурению скважины к предполагаемому месту нахождения заблокированных горняков. Глава участка НПГФ «Регис» Сергей Козырев уточнил, что спасатели планируют пробурить шахту на глубину 265 метров и под наклоном 49 градусов. Главная цель — получить доступ к транспортному уклону на нулевой отметке, где добывали горную породу.