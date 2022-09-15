Названы лучшие места для посещения на Алтае «ФедералПресс»: на Алтае стоит посетить долину Кызыл-Чин и скалы Зубы Дракона

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

С каждым годом Алтай набирает популярность и является одним из самых востребованных направлений для путешествий в России, а в осенний период его пейзажи особенно прекрасны. В конце сентября и начале октября здесь проводятся пешие походы, конные туры, путешествия на автомобиле и даже сплавы по рекам. «ФедералПресс» рекомендует посетить места близ горы Белуха, скалы Зубы Дракона, долину реки Кызыл-Чин, а также остров Патмос.

Любителям горных пейзажей стоит отправиться в район горы Белуха, которая считается самой высокой точкой Горного Алтая. Неподготовленным туристам совершить восхождение на Белуху в рамках одной туристической поездки просто невозможно. Однако можно съездить к местам, расположенным близ нее, — к Аккемскому озеру, Кучерлинским озерам, в долину Ярлу, к озеру Горных Духов и долине Семи Озер.

Пейзажи в долине реки Кызыл-Чин называют марсианскими из-за того, что ущелья и горные равнины здесь окрашены в красные, оранжевые, желтые и даже фиолетовые цвета. По мнению ученых, долина — это дно древнего моря, существовавшего здесь 90 млн лет назад. Издание уточняет, что в это место лучше ехать в теплую и сухую погоду, поскольку в дождь добраться сюда можно только на полноприводном внедорожнике.

Еще одна необычная достопримечательность, созданная природой и расположенная в Алтайском крае, — скалы Зубы Дракона. На горную гряду опирается подвесной мост, который соединяет поселки Элекмонар и Чемал на правом берегу Катуни и села Аюла и Анос на левом берегу. Недалеко от нее находятся еще две туристические точки — остров Патмос и Чемальская ГЭС, которая была первой на Алтае и сейчас представляет собой музей и машинный зал. Остров Патмос, в свою очередь, отличается красотой и действующим деревянным храмом.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее рассказал, что Курильские острова в этом году посетили в 2,5 раза чаще, чем в предыдущий период. По его словам, поток туристов увеличился и на Сахалине. Развить туризм в регионе позволила в том числе и программа кешбэка на поездки на Дальний Восток.