Названы лидеры рейтинга регионов России по качеству дорог Москва и Ханты-Мансийский автономный округ стали лидерами рейтинга по качеству дорог в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Москва и Ханты-Мансийский автономный округ оказались во главе рейтинга российских регионов по качеству дорог. В столице по итогам 2020 года нормативным требованиям отвечали 97,5% региональных или местных трасс, таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Агентство отмечает, что, кроме столицы и ХМАО, лучшие дороги построены в Краснодарском крае, Ингушетии и Челябинской области, где требованиям соответствуют более 80% трасс.

Худшая ситуация по стране отмечена в Архангельской области. Там нормативу соответствует только 10,3% региональных и местных дорог. И это при том, что в регионе в последние годы растет доля дорог, отвечающих требованиям. Лишь на 20-30% укладываются в норматив региональные и местные дороги еще в семи субъектах России.

Ранее стало известно, что Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования об оценке реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улучшения в качестве и доступности дорог отметили 49% опрошенных. К основным положительным изменениям отнесли замену дорожного покрытия (36%), увеличение объёмов и качества ремонта дорог (22%), строительство новых трасс и инфраструктуры (15%).